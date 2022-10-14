Женщина пропала 10 октября (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 10 октября пропала 37-летняя Светлана Калинина. Женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти 37-летнюю Светлану Калинину! Она пропала 10 октября. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Рост Светланы — 178 сантиметров, у нее черные волосы и карие глаза. В день пропажи женщина была одета в темно-синюю куртку и кроссовки, коричневый свитер и светло-голубые леггинсы. Если вам что-то известно о местонахождении Светланы, то позвоните по номеру +7 (982) 744-12-45 или +7 (800) 700-54-52.

Ранее URA.RU писало о пропавшем в Верхнем Тагиле 11-летнем мальчике. Полиция и волонтеры занимаются поисками мальчика с 12 октября.