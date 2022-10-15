Байден поддержал идею об отставки Лиз Трасс с поста премьера

Байден заявил, что изначально считал ошибочной проводимую Лиз Трасс политику

16 октября 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Байден назвал ошибкой план Трасс по восстановлению экономики Британии Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден заявил, что изначально считал ошибочным экономический план, предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой», — сказал американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса журналистов во время поездки в штат Орегон. По его словам, нынешнее развитие событий в Соединенном Королевстве вполне «предсказуемо». Ранее ряд западных СМИ сообщили о возможной отставке Лиз Трасс с поста премьера в ближайшие дни. Как писала газета The Independent, увольнение премьер-министра в кругу консерваторов считается «неизбежным», в парламенте ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября. В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. В начале октября член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия.

Президент США Джо Байден заявил, что изначально считал ошибочным экономический план, предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой», — сказал американский лидер, коснувшись соответствующего вопроса журналистов во время поездки в штат Орегон. По его словам, нынешнее развитие событий в Соединенном Королевстве вполне «предсказуемо». Ранее ряд западных СМИ сообщили о возможной отставке Лиз Трасс с поста премьера в ближайшие дни. Как писала газета The Independent, увольнение премьер-министра в кругу консерваторов считается «неизбежным», в парламенте ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября. В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. В начале октября член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия.