02 октября 2022

Bloomberg: соратник Трасс предложил вынести ей вотум недоверия

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
В британском парламенте намерены вынести вотум недоверия Лиз Трасс Фото:

Член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый «Комитет 1922») Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в парламенте.

«Другой член парламента, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо <…> Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии», — говорится в сообщении агентства. В Британии премьер-министр имеет годовой иммунитет от вотума недоверия. Однако парламентарий надеется, что правила могут поменяться, если достаточное количество депутатов последуют его примеру и направят письма.

В Британии растет недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса. Спустя месяц ее правления 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Обозреватель The Guardian писал, что из-за нее страна окажется «на обочине», так как ее послужной список «не внушает оптимизма». В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами., в том числе с Россией. Она также успела поссориться с королем Британии Карлом III из-за его поездки на саммит ООН.

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Член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый «Комитет 1922») Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в парламенте. «Другой член парламента, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо <…> Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии», — говорится в сообщении агентства. В Британии премьер-министр имеет годовой иммунитет от вотума недоверия. Однако парламентарий надеется, что правила могут поменяться, если достаточное количество депутатов последуют его примеру и направят письма. В Британии растет недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса. Спустя месяц ее правления 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Обозреватель The Guardian писал, что из-за нее страна окажется «на обочине», так как ее послужной список «не внушает оптимизма». В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами., в том числе с Россией. Она также успела поссориться с королем Британии Карлом III из-за его поездки на саммит ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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