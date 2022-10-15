The Independent: коллеги Трасс ожидают ее отставки в ближайшие дни

16 октября 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Консерваторы могут сместить Трасс с поста до 31 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU После неудачной попытки повысить свой рейтинг путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение нескольких «дней или недель». Такой прогноз дает газета The Independent, ссылаясь на позицию ряда британских парламентариев от партии «тори». «Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — заявил изданию один из парламентариев. По его словам, теперь смещение Трасс в кругу консерваторов считается «неизбежным». Еще один депутат выразил мнение, что увольнение министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга было «последней отчаянной мерой» Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. «Ее дни сочтены», — резюмировал консерватор, уточнив, что в парламенте ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября. Трасс уволила главу британского Минфина Квази Квартенга в пятницу. Авторы британского журнала The Spectator отметили, что это — знак того, «насколько плохи дела» в Великобритании на самом деле. На следующий день стало известно, что глава британского Минобороны Бен Уоллес также может уйти в отставку из-за Трасс, которая хочет увеличить военные расходы. В первые месяцы своего правления премьер-министр столкнулась со шквалом критики. 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После неудачной попытки повысить свой рейтинг путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение нескольких «дней или недель». Такой прогноз дает газета The Independent, ссылаясь на позицию ряда британских парламентариев от партии «тори». «Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — заявил изданию один из парламентариев. По его словам, теперь смещение Трасс в кругу консерваторов считается «неизбежным». Еще один депутат выразил мнение, что увольнение министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга было «последней отчаянной мерой» Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. «Ее дни сочтены», — резюмировал консерватор, уточнив, что в парламенте ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября. Трасс уволила главу британского Минфина Квази Квартенга в пятницу. Авторы британского журнала The Spectator отметили, что это — знак того, «насколько плохи дела» в Великобритании на самом деле. На следующий день стало известно, что глава британского Минобороны Бен Уоллес также может уйти в отставку из-за Трасс, которая хочет увеличить военные расходы. В первые месяцы своего правления премьер-министр столкнулась со шквалом критики. 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс.