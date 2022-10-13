Телеведущий Fox News: Байден врет о своем прошлом долгие годы

Fox News обвинил Джо Байдена в плагиате речи Ника Киннока Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент США Джо Байден неоднократно лгал о своем прошлом во время публичных выступлений. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox News.

«35 лет назад, будучи сенатором, Джо Байден баллотировался на президентский пост. В своих предвыборных выступлениях он заявлял, что обладает тремя бакалаврскими степенями и получил полную стипендию для учебы на юридическом факультете, который, по его словам, закончил в числе лучших студентов курса. Все это было ложью», — заявил Варни со ссылкой на статью американской газеты The New York Times.

Также по его словам, американский лидер в 1987 году выдал речь лидера Лейбористской партии Великобритании Нила Киннока за свою. На прошлой неделе Байден сказал, что 15 лет назад пожар почти уничтожил значительную часть его дома, хотя пожар потушили спустя 20 минут, высказался телеведущий Fox News. Президент США заявил, что политически вырос в пуэрториканском обществе, хотя не упоминал Пуэрто-Рико в своих автобиографиях, отметил журналист.

Ранее вице-президент Targeted Victory Мэтт Горман обвинил Байдена в некомпетентности и заявил, что из-за него Демократическая партия рискует проиграть выборы в конгресс. Президент США «допускает одну политическую ошибку» за другой, приводит деловое издание «Взгляд» заявление Fox News.