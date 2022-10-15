В ЯНАО задерживают рейсы из-за погоды

В ЯНАО не могут приземлиться самолеты
В аэропорт Салехарда из-за тумана не могут приземлиться два рейса. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн-табло авиагавани окружной столицы.
«Самолеты авиакомпании „Ямал“ из Москвы — Домодедово и Тюмени — Рощино приземлятся с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задерживают рейсы из-за погоды. Причиной этому также были метеоусловия.
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