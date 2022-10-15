15 октября 2022
14 октября 2022
13 октября 2022

В ЯНАО задерживают рейсы из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, самолет
В ЯНАО не могут приземлиться самолеты Фото:

В аэропорт Салехарда из-за тумана не могут приземлиться два рейса. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн-табло авиагавани окружной столицы.

«Самолеты авиакомпании „Ямал“ из Москвы — Домодедово и Тюмени — Рощино приземлятся с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задерживают рейсы из-за погоды. Причиной этому также были метеоусловия.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В аэропорт Салехарда из-за тумана не могут приземлиться два рейса. Информация о задержке рейсов размещена на онлайн-табло авиагавани окружной столицы. «Самолеты авиакомпании „Ямал“ из Москвы — Домодедово и Тюмени — Рощино приземлятся с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО задерживают рейсы из-за погоды. Причиной этому также были метеоусловия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...