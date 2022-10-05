В ХМАО задерживают рейсы из-за погоды

Самолет из Москвы приземлится в Нижневартовске с опозданием
В Нижневартовске (ХМАО) самолет «Аэрофлота» прилетит с задержкой из-за погодных условий. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
«Самолет „Аэрофлота“ из Москвы — Шереметьево приземлится с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.
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