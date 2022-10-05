05 октября 2022
04 октября 2022

В ХМАО задерживают рейсы из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Самолет из Москвы приземлится в Нижневартовске с опозданием Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) самолет «Аэрофлота» прилетит с задержкой из-за погодных условий. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Самолет „Аэрофлота“ из Москвы — Шереметьево приземлится с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.

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В Нижневартовске (ХМАО) самолет «Аэрофлота» прилетит с задержкой из-за погодных условий. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Самолет „Аэрофлота“ из Москвы — Шереметьево приземлится с задержкой. Причиной этому послужили метеоусловия», — уточняется на сайте аэропорта. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет UTair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Урай (ХМАО). Экипаж вынужденно вернулся на стоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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