Володин обозначил сроки окончания мобилизации в России

Володин: частичная мобилизация закончится в России в течение 2 недель

16 октября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Володин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Она должна пройти в соответствии с российскими законами. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил важность проведения мобилизационных мероприятий в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами. Володин отметил необходимость сделать так, чтобы проведение частичной мобилизации выполнила все поставленные задачи и цели. Ранее сроки проведения частичной мобилизации также обозначил президент России Владимир Путин. Помимо этого, российский президент объяснил выявленные ошибки при проведении мобилизационных мероприятий, передает RT. При этом, второй волны призыва ожидать не стоит, сообщает телеканал 360.

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Она должна пройти в соответствии с российскими законами. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил важность проведения мобилизационных мероприятий в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами. Володин отметил необходимость сделать так, чтобы проведение частичной мобилизации выполнила все поставленные задачи и цели. Ранее сроки проведения частичной мобилизации также обозначил президент России Владимир Путин. Помимо этого, российский президент объяснил выявленные ошибки при проведении мобилизационных мероприятий, передает RT. При этом, второй волны призыва ожидать не стоит, сообщает телеканал 360.