В Троицке два месяца канализационные воды топят дом и улицу

Прокуратура установила, что колодец появился незаконно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) из-за неисправной канализации два месяца топит водой улицу и жилой дом. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница Светлана А.

«По адресу: г. Троицк, ул. Пушкина, 135, рядом с домом установлен канализационный люк, мучаемся с августа. Затопило улицу, затопило дом, вода уже в самом доме в погребе, весь придомовой участок в воде, не то, что в воде — там просто река, каждый день бежит все больше и больше» — пишет троичанка в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, на ликвидацию аварии уже выезжала бригада из ООО «Водоканал», но после этого стало еще хуже. Была насыпана земля поверх колодца, но вода продолжает течь. Как отметила Светлана, канализационный колодец установлен незаконно. Это выяснилось по результатам прокурорской проверки. Редакция URA.RU обратилась с запросом в администрацию Троицка, но на момент публикации новости ответ еще не был готов.