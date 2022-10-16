В МИД Египта призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Египтян призвали срочно уехать из Киева
Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Ранее аналогичное заявление сделали в МИД США.
«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.
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