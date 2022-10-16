В МИД Египта призвали своих граждан срочно покинуть Украину

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Египтян призвали срочно уехать из Киева Фото:

Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Ранее аналогичное заявление сделали в МИД США.

«Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.

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Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Ранее аналогичное заявление сделали в МИД США. «Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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