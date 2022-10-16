В МИД Египта призвали своих граждан срочно покинуть Украину

16 октября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Египтян призвали срочно уехать из Киева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Ранее аналогичное заявление сделали в МИД США. «Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.

Министерство иностранных дел Египта призвало своих граждан немедленно покинуть Киев. Ранее аналогичное заявление сделали в МИД США. «Посольство Египта в Киеве призвало всех граждан покинуть Украину как можно скорее. Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Посольство призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них», — сообщает портал Egypttoday. Причины такого заявления неизвестны.