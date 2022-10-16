HirTV: венгры разрушат антироссийские санкции Европы

HirTV: Евросоюз не сможет игнорировать мнение миллионов венгров о санкциях

16 октября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Лидеры ЕС не смогут проигнорировать мнение миллионов венгров, считает Иштван Холлик Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если миллионы граждан Венгрии выступят против антироссийских санкций, руководство Евросоюза в Брюсселе не сможет это проигнорировать. Об этом сообщается телеканал HirTV со ссылкой на слова директора по коммуникациям правящей партии Венгрии Фидес (Венгерский гражданский союз) Иштвана Холлика. «Правящие партии считают общенациональные консультации обязанностью, так как в начале своего правления они обещали, что будут спрашивать мнение народа по вопросам, влияющим на долгосрочное будущее Венгрии. Так будет и с этой санкционной системой, которая явно разрушит европейскую экономику. Если миллионы венгров выскажут свое мнение о санкциях, Брюссель не может это игнорировать», — сказал Холлик. По словам политика, лидеры ЕС не хотят признавать, что антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России. Холлик отметил, что в начала главы государств договорились не распространять санкции на сферу энергетики, но потом резко изменили свое мнение. Евросоюз ввел экономические санкции против России в ответ на начало специальной операции на Украине. Россия ввела ответные санкции против недружественных стран, пишет РАПСИ. Венгрия выступила против продолжения санкционного давления на РФ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что инфляция в Европе упала бы в два раза, если бы лидеры ЕС пересмотрели свои санкционные действия, пишет MK.RU .

Если миллионы граждан Венгрии выступят против антироссийских санкций, руководство Евросоюза в Брюсселе не сможет это проигнорировать. Об этом сообщается телеканал HirTV со ссылкой на слова директора по коммуникациям правящей партии Венгрии Фидес (Венгерский гражданский союз) Иштвана Холлика. «Правящие партии считают общенациональные консультации обязанностью, так как в начале своего правления они обещали, что будут спрашивать мнение народа по вопросам, влияющим на долгосрочное будущее Венгрии. Так будет и с этой санкционной системой, которая явно разрушит европейскую экономику. Если миллионы венгров выскажут свое мнение о санкциях, Брюссель не может это игнорировать», — сказал Холлик. По словам политика, лидеры ЕС не хотят признавать, что антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России. Холлик отметил, что в начала главы государств договорились не распространять санкции на сферу энергетики, но потом резко изменили свое мнение. Евросоюз ввел экономические санкции против России в ответ на начало специальной операции на Украине. Россия ввела ответные санкции против недружественных стран, пишет РАПСИ. Венгрия выступила против продолжения санкционного давления на РФ. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что инфляция в Европе упала бы в два раза, если бы лидеры ЕС пересмотрели свои санкционные действия, пишет MK.RU.