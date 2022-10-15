Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал срок окончания ремонта главной трассы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: ремонт на трассе Надым — Салехард планируем закончить к концу 2024 года

Глава ЯНАО Артюхов сообщил, что ремонт главной трассы должен закончиться к 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ремонт трассы Надым — Салехард планируется закончить к концу 2024 года. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Планируем закончить ремонт главной трассы — к концу 2024 года плохих участков на ней быть не должно. Надым — Салехард пока частично останется в переходном покрытии — немного устоится, чтобы после асфальт был более долговечным», — написал Артюхов.

Губернатор сообщил, что в этом году дорожники отремонтировали 173 километра трассы Сургут — Салехард, около 80 километров дорожного полотна было отремонтировано в населенных пунктах.

Артюхов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за труд и отметил, что дороги ЯНАО с каждым годом становятся лучше.

Ранее URA.RU рассказало, что на главной трассе ЯНАО появится стабильная сотовая связь. Подрядчик должен до конца 2024 года оказывать услуги связи и обеспечивать стабильную бесперебойную работу.