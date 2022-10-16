Песков пригрозил ЕС последствиями за опрометчивые решения по газу

Последствия от введения потолка цен на российский газ станут еще одной ценой, которую европейцы будут платить за санкции против РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Уже сейчас многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. Присоединение к сторонникам потолка цен [на российский газ] — это будет еще одна цена, которую им нужно будет платить», — прокомментировал новые санкции против России Песков.
Ранее Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Страны ЕС также договорились ввести экстренные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Поступали предложения о необходимости установить ограничения на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступил ряд стран Центральной и Восточной Европы.
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Последствия от введения потолка цен на российский газ станут еще одной ценой, которую европейцы будут платить за санкции против РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Уже сейчас многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. Присоединение к сторонникам потолка цен [на российский газ] — это будет еще одна цена, которую им нужно будет платить», — прокомментировал новые санкции против России Песков. Ранее Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Страны ЕС также договорились ввести экстренные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Поступали предложения о необходимости установить ограничения на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступил ряд стран Центральной и Восточной Европы.