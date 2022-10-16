Трихолог Качанова: осенью и зимой повышается риск потери волос

17 октября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Во время холодов лучше утеплять волосы по всей длине, сказала Татьяна Качанова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Во время холодов возрастает риск ломкости и выпадения волос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. «В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — сказала Татьяна Качанова. Она объяснила, как можно защитить свои волосы от негативного воздействия. Обязательно включите в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине. Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей. Как следствие, такие ограничения влияют и на качество волос.

Во время холодов возрастает риск ломкости и выпадения волос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. «В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — сказала Татьяна Качанова. Она объяснила, как можно защитить свои волосы от негативного воздействия. Обязательно включите в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине. Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей. Как следствие, такие ограничения влияют и на качество волос.