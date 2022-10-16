16 октября 2022

Трихолог Качанова: осенью и зимой повышается риск потери волос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, набережная, утки, волосы, город екатеринбург, вид на набережную, рыжие, весна
Во время холодов лучше утеплять волосы по всей длине, сказала Татьяна Качанова Фото:

Во время холодов возрастает риск ломкости и выпадения волос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова.

«В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — сказала Татьяна Качанова.

Она объяснила, как можно защитить свои волосы от негативного воздействия. Обязательно включите в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине. Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей. Как следствие, такие ограничения влияют и на качество волос.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Во время холодов возрастает риск ломкости и выпадения волос. Об этом в беседе с URA.RU рассказала трансплантолог-трихолог, косметолог, главный врач FUE Clinic Татьяна Качанова. «В холодное время года волосам требуется уделять внимание даже больше, чем летом. Волосы страдают из-за перепада температур, воздействия холода, недостатка витаминов и микроэлементов, сухого воздуха в отапливаемых помещениях. Все это приводит к истончению, потере блеска, ломкости и даже выпадению волос», — сказала Татьяна Качанова. Она объяснила, как можно защитить свои волосы от негативного воздействия. Обязательно включите в свой рацион жирные сорта рыбы, тыквенные семечки, молочные продукты, яблоки и лимоны. Мойте голову теплой, а не горячей водой. Волоски в период холодов ослаблены, и лишние перепады температур только ухудшат их состояние. Старайтесь носить шапки из натуральных тканей. Если у вас длинные волосы, то при выходе на улицу рекомендуем утеплить их по всей длине. Подключите поливитаминные комплексы после консультации со специалистом. Осенью и зимой мы получаем меньше солнечного света, сезонных фруктов и овощей. Как следствие, такие ограничения влияют и на качество волос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...