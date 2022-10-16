В Минобороны Белоруссии раскрыли число российских военных в совместной группировке

Девять тысяч россиян войдут в состав военной группировки РФ и Белоруссии

16 октября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

В Белоруссию уже начали прибывать представители российской военной авиации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск (РГВ) в Белоруссии составит около девяти тысяч. Первые российские военные, представители авиации, уже начали прибывать в соседнюю страну. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. «Первые эшелоны с российскими военнослужащими … начали прибывать в РБ. Общая численность — чуть менее 9 тысяч человек», — написал Ревенко в Twitter (заблокирован в России). По его словам, передислокация займет несколько дней. Региональная группировка войск Союзного государства является исключительно оборонительным проектом, заявил ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Тумар. Ее основной задачей будет охрана и оборона белорусской границы и снижение военной активности в приграничных районах. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, напоминает телеканал 360. Лукашенко отметил, что если уровень угроз со стороны превысит нынешний уровень, то в дело включатся войска Союзного государства.

Общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск (РГВ) в Белоруссии составит около девяти тысяч. Первые российские военные, представители авиации, уже начали прибывать в соседнюю страну. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. «Первые эшелоны с российскими военнослужащими … начали прибывать в РБ. Общая численность — чуть менее 9 тысяч человек», — написал Ревенко в Twitter (заблокирован в России). По его словам, передислокация займет несколько дней. Региональная группировка войск Союзного государства является исключительно оборонительным проектом, заявил ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Тумар. Ее основной задачей будет охрана и оборона белорусской границы и снижение военной активности в приграничных районах. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, напоминает телеканал 360. Лукашенко отметил, что если уровень угроз со стороны превысит нынешний уровень, то в дело включатся войска Союзного государства.