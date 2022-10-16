Рогов: ВСУ готовятся использовать население в Запорожье как живой щит

16 октября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Боевики расселяются в пустующие квартиры, заявили власти Запорожья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ расселяют боевиков в пустующие квартиры рядом с мирным населением, готовясь использовать их как живой щит. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наши враги готовят Запорожью реально судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны [к властям Украины]. Беженцев расселяют в квартиры рядом с боевиками, что снова делает людей живым щитом», — высказался Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По его словам, боевики заселили уже более полутора тысяч квартир в левобережной части региона. Рогов заявил, что их расселяют группами, чтобы один прилет не уничтожил всех. В июне в Следственном комитете РФ заявляли, что украинские националисты удерживали жителей Мариуполя как живой щит. Сообщалось, что боевики с середины марта запрещали мирным гражданам выходить из подвалов. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине.

ВСУ расселяют боевиков в пустующие квартиры рядом с мирным населением, готовясь использовать их как живой щит. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наши враги готовят Запорожью реально судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны [к властям Украины]. Беженцев расселяют в квартиры рядом с боевиками, что снова делает людей живым щитом», — высказался Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По его словам, боевики заселили уже более полутора тысяч квартир в левобережной части региона. Рогов заявил, что их расселяют группами, чтобы один прилет не уничтожил всех. В июне в Следственном комитете РФ заявляли, что украинские националисты удерживали жителей Мариуполя как живой щит. Сообщалось, что боевики с середины марта запрещали мирным гражданам выходить из подвалов. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине.