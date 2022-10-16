Рогов: ВСУ готовятся использовать население в Запорожье как живой щит

ВСУ расселяют боевиков в пустующие квартиры рядом с мирным населением, готовясь использовать их как живой щит. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Наши враги готовят Запорожью реально судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны [к властям Украины]. Беженцев расселяют в квартиры рядом с боевиками, что снова делает людей живым щитом», — высказался Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, боевики заселили уже более полутора тысяч квартир в левобережной части региона. Рогов заявил, что их расселяют группами, чтобы один прилет не уничтожил всех.
В июне в Следственном комитете РФ заявляли, что украинские националисты удерживали жителей Мариуполя как живой щит. Сообщалось, что боевики с середины марта запрещали мирным гражданам выходить из подвалов. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине.
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ВСУ расселяют боевиков в пустующие квартиры рядом с мирным населением, готовясь использовать их как живой щит. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Наши враги готовят Запорожью реально судьбу Мариуполя. Что они делают: забирают все квартиры, где нет хозяев или хозяева нелояльны [к властям Украины]. Беженцев расселяют в квартиры рядом с боевиками, что снова делает людей живым щитом», — высказался Рогов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По его словам, боевики заселили уже более полутора тысяч квартир в левобережной части региона. Рогов заявил, что их расселяют группами, чтобы один прилет не уничтожил всех. В июне в Следственном комитете РФ заявляли, что украинские националисты удерживали жителей Мариуполя как живой щит. Сообщалось, что боевики с середины марта запрещали мирным гражданам выходить из подвалов. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине.