Мобилизованных Магнитогорска заранее научат первой помощи в бою

16 октября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Мобилизованных научат эвакуировать пострадавших и оказывать первую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Магнитогорске Челябинской области сотрудники Росгвардии научат добровольцев и граждан, подлежащих мобилизации, навыкам оказания первой помощи. В соцсетях распространено соответствующее приглашение в школу бокса «Динамо» «В связи с частичной мобилизацией МГОО „Ветеранов Афганистана и Чечни“ организует проведение обучения для граждан, подлежащих мобилизации, попадающих в список мобилизации и добровольцев. Занятия проведут сотрудники „Росгвардии“ и скорой помощи, где будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений — минно-взрывная травма, а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится в посте сообщества «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообществ, обучение начнется 18 октября в 12:00. При себе необходимо иметь вторую обувь и, желательно, жгуты. В комментариях участники сообщества отметили, что это отличная идея. Кроме того, некоторые комментаторы указали, что такая подготовка не помешает всем желающим. Ранее боец из Златоуста, находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с обзором лекарств и медсредств, которые стоит иметь в походной аптечке. Частичная мобилизация была объявлена президентом Путиным 21 сентября. Запланировано призвать около 300 тысяч военнообязанных.

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники Росгвардии научат добровольцев и граждан, подлежащих мобилизации, навыкам оказания первой помощи. В соцсетях распространено соответствующее приглашение в школу бокса «Динамо» «В связи с частичной мобилизацией МГОО „Ветеранов Афганистана и Чечни“ организует проведение обучения для граждан, подлежащих мобилизации, попадающих в список мобилизации и добровольцев. Занятия проведут сотрудники „Росгвардии“ и скорой помощи, где будет представлена тактика оказания первой помощи пострадавшим в ходе боевых действий от основных видов повреждений — минно-взрывная травма, а также даны рекомендации по комплектации индивидуальной аптечки военнослужащего», — говорится в посте сообщества «Все для Победы!!!г.Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообществ, обучение начнется 18 октября в 12:00. При себе необходимо иметь вторую обувь и, желательно, жгуты. В комментариях участники сообщества отметили, что это отличная идея. Кроме того, некоторые комментаторы указали, что такая подготовка не помешает всем желающим. Ранее боец из Златоуста, находящийся в зоне спецоперации, записал видеоинструкцию с обзором лекарств и медсредств, которые стоит иметь в походной аптечке. Частичная мобилизация была объявлена президентом Путиным 21 сентября. Запланировано призвать около 300 тысяч военнообязанных.