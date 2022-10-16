В России вдвое подорожает электроника из-за поставок бракованных компонентов

17 октября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Доля бракованных компонентов для электроники выросла до 40% с начала спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доля бракованных компонентов в поставках российским компаниям выросла в 20 раз, что ведет к подорожанию отечественной электроники в два раза. Об этом сообщает источник « Коммерсанта » на российском рынке электроники. Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках компаниям РФ из Китая с начала спецоперации на Украине выросла в 2% до 40%, заявляет собеседник газеты. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — утверждает он. По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения официального сотрудничества с зарубежными дистрибуторами партнерам из РФ пришлось самостоятельно налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. Топ-менеджер крупного российского производителя подтвердил наличие проблемы, подчеркнув, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики в период пандемии, усилился из-за антироссийских санкций. Он добавил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество своей продукции. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.

Доля бракованных компонентов в поставках российским компаниям выросла в 20 раз, что ведет к подорожанию отечественной электроники в два раза. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники. Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках компаниям РФ из Китая с начала спецоперации на Украине выросла в 2% до 40%, заявляет собеседник газеты. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — утверждает он. По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения официального сотрудничества с зарубежными дистрибуторами партнерам из РФ пришлось самостоятельно налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. Топ-менеджер крупного российского производителя подтвердил наличие проблемы, подчеркнув, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики в период пандемии, усилился из-за антироссийских санкций. Он добавил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество своей продукции. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.