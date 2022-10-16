16 октября 2022

В России вдвое подорожает электроника из-за поставок бракованных компонентов

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Доля бракованных компонентов для электроники выросла до 40% с начала спецоперации Фото:
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Доля бракованных компонентов в поставках российским компаниям выросла в 20 раз, что ведет к подорожанию отечественной электроники в два раза. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники.

Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках компаниям РФ из Китая с начала спецоперации на Украине выросла в 2% до 40%, заявляет собеседник газеты. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — утверждает он.

По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения официального сотрудничества с зарубежными дистрибуторами партнерам из РФ пришлось самостоятельно налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.

Топ-менеджер крупного российского производителя подтвердил наличие проблемы, подчеркнув, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики в период пандемии, усилился из-за антироссийских санкций. Он добавил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество своей продукции.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.

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Доля бракованных компонентов в поставках российским компаниям выросла в 20 раз, что ведет к подорожанию отечественной электроники в два раза. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники. Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках компаниям РФ из Китая с начала спецоперации на Украине выросла в 2% до 40%, заявляет собеседник газеты. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — утверждает он. По его словам, причина заключается в том, что из-за прекращения официального сотрудничества с зарубежными дистрибуторами партнерам из РФ пришлось самостоятельно налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. Топ-менеджер крупного российского производителя подтвердил наличие проблемы, подчеркнув, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики в период пандемии, усилился из-за антироссийских санкций. Он добавил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество своей продукции. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Власти РФ составили список товаров, которые будут ввозить в страну в обход санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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