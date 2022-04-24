Власти определили, что будут ввозить в РФ в обход санкций

В РФ продолжат ввозить современную технику в обход санкций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Минпромторг РФ составил список санкционных товаров, которые будут ввозиться в Россию без разрешения правообладателей. Об этом сообщил правительственный telegram-канал «Объясняем.рф». В перечень попали более 50 групп товаров и около 200 брендов.

«Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров», — написали в официальном источнике.

По информации издания «Комсомольская правда» в список параллельного импорта для РФ вошли техника Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и Intel; игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo; автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, а также комплектующих к ним от Mahle, Cummins, Wabco и Gates; двигатели и запчасти Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen; шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Тем самым политик нашел способ обхода многочисленных санкций Запада.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств ввели беспрецедентные санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последние месяцы. Предыдущие санкции, отмечал российский лидер, также имели негативный эффект и для самих западных стран, что подтверждается нарушением системы расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей.

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