«Коммерсант»: Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов

Администрация президента РФ не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов из-за спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источников, близких к Кремлю.
«Сигналов по поводу отставок никаких не дают», — заявил один из собеседников газеты. Источник в АП уточнил, что в связи со спецоперацией работу губернаторов оценивают преимущественно по тому, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в ее рамках проблемами.
Собеседник газеты добавил, что губернаторы в первую очередь ответственны за то, насколько справедливо проводится мобилизация в регионе. По его словам, в этом году вряд ли будут снимать кого-то из областных глав при условии отсутствия эксцессов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Администрация президента РФ не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов из-за спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источников, близких к Кремлю. «Сигналов по поводу отставок никаких не дают», — заявил один из собеседников газеты. Источник в АП уточнил, что в связи со спецоперацией работу губернаторов оценивают преимущественно по тому, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в ее рамках проблемами. Собеседник газеты добавил, что губернаторы в первую очередь ответственны за то, насколько справедливо проводится мобилизация в регионе. По его словам, в этом году вряд ли будут снимать кого-то из областных глав при условии отсутствия эксцессов.