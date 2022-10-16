16 октября 2022

«Коммерсант»: Кремль отменил традиционную осеннюю ротацию губернаторов

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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Кремль не собирается проводить осеннюю ротацию губернаторов Фото:
новость из сюжета
Перестановки в губернаторском корпусе

Администрация президента РФ не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов из-за спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источников, близких к Кремлю.

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«Сигналов по поводу отставок никаких не дают», — заявил один из собеседников газеты. Источник в АП уточнил, что в связи со спецоперацией работу губернаторов оценивают преимущественно по тому, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в ее рамках проблемами.

Собеседник газеты добавил, что губернаторы в первую очередь ответственны за то, насколько справедливо проводится мобилизация в регионе. По его словам, в этом году вряд ли будут снимать кого-то из областных глав при условии отсутствия эксцессов.

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Администрация президента РФ не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов из-за спецоперации на Украине и частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источников, близких к Кремлю. «Сигналов по поводу отставок никаких не дают», — заявил один из собеседников газеты. Источник в АП уточнил, что в связи со спецоперацией работу губернаторов оценивают преимущественно по тому, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в ее рамках проблемами. Собеседник газеты добавил, что губернаторы в первую очередь ответственны за то, насколько справедливо проводится мобилизация в регионе. По его словам, в этом году вряд ли будут снимать кого-то из областных глав при условии отсутствия эксцессов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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