Путин начал подготовку к выборам губернаторов — 2023

Первый из глав регионов прошел экзамен президента

04 октября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

В Кремле началась подготовка к Единому дню голосования — 2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к новой ротации элит в регионах. Результатом этого процесса могут стать отставки некоторых губернаторов, объяснили политологи итоги встречи Путина с руководителем Ивановской области Станиславом Воскресенским 4 октября. Такие беседы эксперты иногда называют «смотринами», на которых от самих глав субъектов во многом зависит их политическое будущее. Встречу с Воскресенским президент Путин начал с краткой оценки ситуации в субъекте. «По документам, в Ивановской области стабильная устойчивая ситуация. На что я обратил внимание: 40 процентов валового регионального продукта формируется за счет предприятий малого и среднего бизнеса, что почти в два раза больше, чем по России. Это, в общем, хороший показатель. И инвестпроекты хорошие, в том числе в традиционной отрасли», — заметил Путин. Ивановский губернатор Станислав Воскресенский первым прошел экзамен у президента перед решением об участии в выборах в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава региона доложил, что по итогам 2019—2020 годов область была лидером по темпам инвестиций в ЦФО. Самым значимым проектом 2021 года стала фабрика по производству трикотажа. «Российское производство трикотажного полотна увеличится на треть, а всего в Ивановской области теперь сосредоточено 75 процентов всех мощностей страны по трикотажным тканям… Сейчас уходят западные бренды одежды, на их место стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, создают качественный дизайн, им нужна ткань и нужны гарантированные поставки отечественной ткани. Теперь ткани стало больше», — пояснил Воскресенский и добавил, что рядом стоится еще одна такая же трикотажная фабрика. На вопрос Путина о месте происхождения сырья Воскресенский ответил, что часть приходит из заграницы, но есть и российское — инвесторы занимают нишу вместо ушедших иностранных производителей. «Рынок посвободнее стал, и сразу оказался заполненным. Еще совсем недавно, наверное, это было бы сложно сделать», — заметил президент. В условиях импортозамещения Ивановская область имеет шансы сохранить за собой статус текстильной столицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор рассказал, что региональные власти полностью закрыли коммерческие кредиты и теперь высвободившиеся деньги направляют на социальную сферу: ремонт и строительство детских садов, на развитие малых городов. По словам губернатора, эта тема требует особого внимания, так как малые города — «это история страны, формирование гражданской идентичности». Путин поддержал эту позицию главы Ивановской области. Осенью в России традиционно начинается подготовка к очередному Единому дню голосования и волна губернаторских отставок. Воскресенский стал первым из 20 глав регионов (помимо руководителей четырех новых территорий страны), у кого в сентябре 2023 года истекает срок полномочий. Политтехнолог Евгений Минченко считает Станислава Воскресенского достаточно стабильным губернатором-середняком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для президента встречи с такими губернаторами — это возможность лично узнать о ситуации в субъектах, пояснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это смотрины, как у кого обстоят дела. У Воскресенского электорально все более-менее, без особых провалов и без особых прорывов. У него два заметных направления: улучшившаяся транспортная ситуация (и это логично, так как Воскресенский — выходец из Минтранса) и культурная жизнь (тоже понятно — супруга губернатора не чужда культуре). Это такой твердый губернатор-середняк, который добился хоть чего-то в очень сложном дотационном регионе», — объяснил политолог. Подобные личные встречи с губернаторами влияют на мнение президента о том, способен действующий глава региона продолжить свою работу на этом посту или нет, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Другой вопрос, что эти решения принимаются не спонтанно. Они принимаются не потому, что президент посмотрел в чистые глаза губернатора и понял — честный человек. Для этого собирается много документов. Желание президента принять решение в пользу губернатора укрепляется или ослабляется самим губернатором. [Помощники] могут сказать президенту, что губернатор хорошо работает, что в регионе им все довольны, а глава приходит и ничего не может сказать. Или наоборот: про кого-то говорят с сомнением, а на встрече с президентом у этого губернатора от зубов отскакивает», — пояснил Журавлев. Статья по теме Путин помог губернаторам обратить проблемы ЖКХ в их пользу Другой позиции придерживается директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. По его мнению, встречи президента с губернаторами вряд ли связаны с предстоящими выборами. «Сейчас никто не знает, будут ли вообще выборы в 2023 году. В этом году, к примеру, решение о проведении выборов было результатом очень сложной и долгой дискуссии [из-за проведения военной спецоперации]», — отметил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к новой ротации элит в регионах. Результатом этого процесса могут стать отставки некоторых губернаторов, объяснили политологи итоги встречи Путина с руководителем Ивановской области Станиславом Воскресенским 4 октября. Такие беседы эксперты иногда называют «смотринами», на которых от самих глав субъектов во многом зависит их политическое будущее. Встречу с Воскресенским президент Путин начал с краткой оценки ситуации в субъекте. «По документам, в Ивановской области стабильная устойчивая ситуация. На что я обратил внимание: 40 процентов валового регионального продукта формируется за счет предприятий малого и среднего бизнеса, что почти в два раза больше, чем по России. Это, в общем, хороший показатель. И инвестпроекты хорошие, в том числе в традиционной отрасли», — заметил Путин. Глава региона доложил, что по итогам 2019—2020 годов область была лидером по темпам инвестиций в ЦФО. Самым значимым проектом 2021 года стала фабрика по производству трикотажа. «Российское производство трикотажного полотна увеличится на треть, а всего в Ивановской области теперь сосредоточено 75 процентов всех мощностей страны по трикотажным тканям… Сейчас уходят западные бренды одежды, на их место стремятся талантливые предприниматели из разных регионов, создают качественный дизайн, им нужна ткань и нужны гарантированные поставки отечественной ткани. Теперь ткани стало больше», — пояснил Воскресенский и добавил, что рядом стоится еще одна такая же трикотажная фабрика. На вопрос Путина о месте происхождения сырья Воскресенский ответил, что часть приходит из заграницы, но есть и российское — инвесторы занимают нишу вместо ушедших иностранных производителей. «Рынок посвободнее стал, и сразу оказался заполненным. Еще совсем недавно, наверное, это было бы сложно сделать», — заметил президент. Губернатор рассказал, что региональные власти полностью закрыли коммерческие кредиты и теперь высвободившиеся деньги направляют на социальную сферу: ремонт и строительство детских садов, на развитие малых городов. По словам губернатора, эта тема требует особого внимания, так как малые города — «это история страны, формирование гражданской идентичности». Путин поддержал эту позицию главы Ивановской области. Осенью в России традиционно начинается подготовка к очередному Единому дню голосования и волна губернаторских отставок. Воскресенский стал первым из 20 глав регионов (помимо руководителей четырех новых территорий страны), у кого в сентябре 2023 года истекает срок полномочий. Для президента встречи с такими губернаторами — это возможность лично узнать о ситуации в субъектах, пояснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это смотрины, как у кого обстоят дела. У Воскресенского электорально все более-менее, без особых провалов и без особых прорывов. У него два заметных направления: улучшившаяся транспортная ситуация (и это логично, так как Воскресенский — выходец из Минтранса) и культурная жизнь (тоже понятно — супруга губернатора не чужда культуре). Это такой твердый губернатор-середняк, который добился хоть чего-то в очень сложном дотационном регионе», — объяснил политолог. Подобные личные встречи с губернаторами влияют на мнение президента о том, способен действующий глава региона продолжить свою работу на этом посту или нет, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Другой вопрос, что эти решения принимаются не спонтанно. Они принимаются не потому, что президент посмотрел в чистые глаза губернатора и понял — честный человек. Для этого собирается много документов. Другой позиции придерживается директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. По его мнению, встречи президента с губернаторами вряд ли связаны с предстоящими выборами. «Сейчас никто не знает, будут ли вообще выборы в 2023 году. В этом году, к примеру, решение о проведении выборов было результатом очень сложной и долгой дискуссии [из-за проведения военной спецоперации]», — отметил политолог.