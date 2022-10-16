В ЯНАО продают «Пятерочку» за 75 миллионов рублей

Бизнесмен из Надыма продает «Пятерочку» за 75 миллионов рублей

В Надыме продают прибыльный бизнес Фото: Размик Закарян © URA.RU

На продажу в Надыме (ЯНАО) выставили здание, в котором находится продуктовый магазин «Пятерочка». Как сообщается на сайте Авито, цена торговой площадки составляет 75 миллионов рублей.

«„Пятерочка“, 1426 квадратных метров, окупаемость 5,5 лет. Надым», — говорится в объявлении. Магазин находится на улице Комсомольской.

Продавец отмечает, что здание изначально было построено для торговли. Помимо сетевика, там находится магазин «Рыболов» и свободные площадки, размером около 400 квадратных метров. «Планируемая дополнительная арендная доходность 380 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме сетевые магазины арендовали большинство коммерческих построек. Эксперты отмечают, что из-за миграции населения, рынок недвижимости в городе развит слабо.