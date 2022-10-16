Суд наказал за поджог дома свердловчанина, душившего жену в день свадьбы

17 октября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

У Максима Мальмина будет удержано 15% зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Свердловской области Максим Мальмин, который в день свадьбы со своей подругой пытался задушить ее, а затем сжег ее дом за попытку развестись, приговорен к двум годам и семи месяцам принудительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Каменский районный суд назначил Максиму Мальмину наказание в виде 2 лет 7 месяцев принудительных работ», — говорится в сообщении прокуратуры. При этом у мужчины будет удержано 15% зарплаты. В день свадьбы Мальмин, разозлившись, начал душить свою жену. После нападения мужчина испугался, что жена напишет заявление в полицию, и стал угрожать ей убийством. Когда женщина через несколько месяцев после нападения решала развестись, Мальмин разозлился и поджег ее дом, в котором сгорели все вещи. Ранее URA.RU сообщало о жителе Березовского Сергее Гертнере, который убил подругу за попытку расстаться с ним. После инцидента он больше суток прожил в доме с трупом.

Житель Свердловской области Максим Мальмин, который в день свадьбы со своей подругой пытался задушить ее, а затем сжег ее дом за попытку развестись, приговорен к двум годам и семи месяцам принудительных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Каменский районный суд назначил Максиму Мальмину наказание в виде 2 лет 7 месяцев принудительных работ», — говорится в сообщении прокуратуры. При этом у мужчины будет удержано 15% зарплаты. В день свадьбы Мальмин, разозлившись, начал душить свою жену. После нападения мужчина испугался, что жена напишет заявление в полицию, и стал угрожать ей убийством. Когда женщина через несколько месяцев после нападения решала развестись, Мальмин разозлился и поджег ее дом, в котором сгорели все вещи. Ранее URA.RU сообщало о жителе Березовского Сергее Гертнере, который убил подругу за попытку расстаться с ним. После инцидента он больше суток прожил в доме с трупом.