Свердловчанин до смерти забил подругу, пытавшуюся расстаться с ним, и сутки жил с трупом

14 октября 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Сергей Гертнер переломал кости подруге и вызвал разрывы органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Березовского (Свердловская область) Сергей Гертнер в День защитника Отечества до смерти избил свою подругу за попытку расстаться с ним. После этого он сутки не решался позвонить в полицию и жил с трупом, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Информация об инциденте впервые была обнародована 14 октября — в день вынесения приговора. «После распития спиртного между парой возникли недопонимания и, отреагировав на намерение сожительницы уйти от него, Гертнер нанес ей множество ударов по голове, туловищу и конечностям», — сообщили в прокуратуре. Девушка от переломов и травм внутренних органов умерла на месте. Перед тем, как позвонить в полицию, мужчина снова решил выпить и в последний раз сходил до магазина. Суд отправил Гертнера в колонию строгого режима на 9,5 лет. Его признали виновным по статье о причинении вреда, повлекшем смерть. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в Березовском, где вдова зарезала нового любовника, который устроил скандал из-за ревности и таскал ее за волосы. Девушку приговорили к лишению свободы в колонии.

Житель Березовского (Свердловская область) Сергей Гертнер в День защитника Отечества до смерти избил свою подругу за попытку расстаться с ним. После этого он сутки не решался позвонить в полицию и жил с трупом, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Информация об инциденте впервые была обнародована 14 октября — в день вынесения приговора. «После распития спиртного между парой возникли недопонимания и, отреагировав на намерение сожительницы уйти от него, Гертнер нанес ей множество ударов по голове, туловищу и конечностям», — сообщили в прокуратуре. Девушка от переломов и травм внутренних органов умерла на месте. Перед тем, как позвонить в полицию, мужчина снова решил выпить и в последний раз сходил до магазина. Суд отправил Гертнера в колонию строгого режима на 9,5 лет. Его признали виновным по статье о причинении вреда, повлекшем смерть. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в Березовском, где вдова зарезала нового любовника, который устроил скандал из-за ревности и таскал ее за волосы. Девушку приговорили к лишению свободы в колонии.