Bloomberg: ответ Путина на санкции привел ЕС на грань распада

Из-за прекращения поставок газа Германия и Италия рискуют пострадать сильнее всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение президента РФ Владимира Путина о прекращении поставок нефти и газа в страны Европы постепенно приводит Евросоюз к распаду. Об этом сообщает Bloomberg.

«Попытки России ограничить экспорт природного газа ставят Европу перед вызовом. Европе нужно постоянное решение своих хронических проблем с координацией. Если ни пандемия, ни гибридная война с Россией не могут заставить ЕС даже подумать о такой возможности, трудно представить, что будет. Чем дольше Европа будет ждать, тем больше шансов, что ее эксперимент по объединению провалится», — пишет издание.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, сообщает RT. Среди запретов было введение потолка цен на российские газ и нефть. Позже в правительстве России заявил, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен.