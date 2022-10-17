Bloomberg: ответ Путина на санкции привел ЕС на грань распада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Из-за прекращения поставок газа Германия и Италия рискуют пострадать сильнее всех Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение президента РФ Владимира Путина о прекращении поставок нефти и газа в страны Европы постепенно приводит Евросоюз к распаду. Об этом сообщает Bloomberg.

«Попытки России ограничить экспорт природного газа ставят Европу перед вызовом. Европе нужно постоянное решение своих хронических проблем с координацией. Если ни пандемия, ни гибридная война с Россией не могут заставить ЕС даже подумать о такой возможности, трудно представить, что будет. Чем дольше Европа будет ждать, тем больше шансов, что ее эксперимент по объединению провалится», — пишет издание.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, сообщает RT. Среди запретов было введение потолка цен на российские газ и нефть. Позже в правительстве России заявил, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Решение президента РФ Владимира Путина о прекращении поставок нефти и газа в страны Европы постепенно приводит Евросоюз к распаду. Об этом сообщает Bloomberg. «Попытки России ограничить экспорт природного газа ставят Европу перед вызовом. Европе нужно постоянное решение своих хронических проблем с координацией. Если ни пандемия, ни гибридная война с Россией не могут заставить ЕС даже подумать о такой возможности, трудно представить, что будет. Чем дольше Европа будет ждать, тем больше шансов, что ее эксперимент по объединению провалится», — пишет издание. Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, сообщает RT. Среди запретов было введение потолка цен на российские газ и нефть. Позже в правительстве России заявил, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...