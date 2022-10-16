16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В аэропорту Сургута у пассажиров из СНГ изымают фрукты и растения

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, рамка металлоискателя, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
За 2022 год сотрудники Роспотребнадзора выявили 255 нарушений карантинных правил Фото:

В сургутской авиагавани за сентябрь сотрудники Россельхознадзора изъяли у пассажиров из стран СНГ свыше 150 килограммов различных фруктов и растений. Информация об этом появилась на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«За сентябрь в пункте пропуска международного аэропорта города Сургута [сотрудниками Россельхознадзора — прим. редакции] проконтролировано 48 международных рейсов из республик Азербайджан и Таджикистан. Выявлено 30 случаев нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Изъято 159 кг подкарантинной продукции (виноград свежий, персики свежие, яблоки свежие, абрикосы сушеные, рис короткозерный, инжир свежий, дыни свежие) и 8 штук укорененных растений», — говорится в сообщении ведомства.

Всего же за 2022 год сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту Сургута было выявлено 255 нарушений карантинного контроля. При досмотре багажа у граждан изъято 1200 килограммов подкарантинной продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию».

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В сургутской авиагавани за сентябрь сотрудники Россельхознадзора изъяли у пассажиров из стран СНГ свыше 150 килограммов различных фруктов и растений. Информация об этом появилась на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «За сентябрь в пункте пропуска международного аэропорта города Сургута [сотрудниками Россельхознадзора — прим. редакции] проконтролировано 48 международных рейсов из республик Азербайджан и Таджикистан. Выявлено 30 случаев нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Изъято 159 кг подкарантинной продукции (виноград свежий, персики свежие, яблоки свежие, абрикосы сушеные, рис короткозерный, инжир свежий, дыни свежие) и 8 штук укорененных растений», — говорится в сообщении ведомства. Всего же за 2022 год сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту Сургута было выявлено 255 нарушений карантинного контроля. При досмотре багажа у граждан изъято 1200 килограммов подкарантинной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию».
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