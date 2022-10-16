В аэропорту Сургута у пассажиров из СНГ изымают фрукты и растения

17 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

За 2022 год сотрудники Роспотребнадзора выявили 255 нарушений карантинных правил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сургутской авиагавани за сентябрь сотрудники Россельхознадзора изъяли у пассажиров из стран СНГ свыше 150 килограммов различных фруктов и растений. Информация об этом появилась на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «За сентябрь в пункте пропуска международного аэропорта города Сургута [сотрудниками Россельхознадзора — прим. редакции] проконтролировано 48 международных рейсов из республик Азербайджан и Таджикистан. Выявлено 30 случаев нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Изъято 159 кг подкарантинной продукции (виноград свежий, персики свежие, яблоки свежие, абрикосы сушеные, рис короткозерный, инжир свежий, дыни свежие) и 8 штук укорененных растений», — говорится в сообщении ведомства. Всего же за 2022 год сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту Сургута было выявлено 255 нарушений карантинного контроля. При досмотре багажа у граждан изъято 1200 килограммов подкарантинной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию».

В сургутской авиагавани за сентябрь сотрудники Россельхознадзора изъяли у пассажиров из стран СНГ свыше 150 килограммов различных фруктов и растений. Информация об этом появилась на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «За сентябрь в пункте пропуска международного аэропорта города Сургута [сотрудниками Россельхознадзора — прим. редакции] проконтролировано 48 международных рейсов из республик Азербайджан и Таджикистан. Выявлено 30 случаев нарушения действующего законодательства в сфере карантина растений. Изъято 159 кг подкарантинной продукции (виноград свежий, персики свежие, яблоки свежие, абрикосы сушеные, рис короткозерный, инжир свежий, дыни свежие) и 8 штук укорененных растений», — говорится в сообщении ведомства. Всего же за 2022 год сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту Сургута было выявлено 255 нарушений карантинного контроля. При досмотре багажа у граждан изъято 1200 килограммов подкарантинной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО собирает жалобы на школьные столовые и качество питания в них. Для этого ведомство открыло «горячую линию».