Британцы заступились за Путина и обвинили страны Запада в агрессии

Британские комментаторы заступились за Путина после его заявления о глобальной катастрофе в случае столкновения с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После заявления президента РФ Владимира Путина о риске «глобальной катастрофы» при прямом столкновении России с НАТО читатели британского издания Daily Mail выступили с поддержкой российского лидера. Они обвинили западные страны в агрессии.

«Я думаю люди на Западе должны осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны. США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру», — прокомментировал читатель. С ним согласился другой пользователь, который отметил, что РФ всегда пытается уберечь мир от катастрофы: «Россия никогда не хулиганит, она всегда спасает мир от хулиганов. Взгляните на историю».

«Единственная сторона, которая проиграет от противостояния — это НАТО и ее американский куратор, одержимый продолжением кризиса», — написал еще один читатель. Некоторые пользователи призвали Запад прислушаться к мнению российского президента: «Путин разумнее, чем все НАТО вместе. Слушайте его. Прекратите стрельбу и начните говорить».

«Конфликт на Украине стал результатом наглого поведения западных стран в отношении России. Они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, а страдают обычные люди», — заявил комментатор. Также он добавил, что люди не хотят умирать из-за амбиций НАТО.

«Путин всегда просил о переговорах, но Великобритания и США не относились к его словам серьезно, так как они не видят способа извлечь прибыль из мирного времени. Война России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям», — подметил комментатор.

После начала спецоперации на Украине большинство стран Запада стали оказывать военную помощь украинцам. Путин заявлял о том, если НАТО начнет вводить войска на территорию Украины, это может привести к глобальной катастрофе.