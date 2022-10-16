Артист перенес все ближайшие концерты на весну 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российский рэп-исполнитель Алексей «Гуф» Долматов отменил концерт в Челябинске. По словам рэпера, он сломал ребро и был вынужден перенести все ближайшие выступления на весну следующего года.

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие города [где должны были пройти концерты] переносятся на весну», — сообщил рэпер.

Он также опубликовал справку от врача. В ней сказано, что у Долматова закрытый неосложненный перелом девятого ребра слева без смещения. Артисту необходим покой на протяжение четырех недель.

По словам «Гуфа», все купленные ранее билеты остаются действительными. Фанатов своего творчества он просит следить за информацией.