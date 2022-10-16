Сотрудница «Почты России» в Челябинске похитила 280 тысяч рублей у клиентов

Все полученные деньги экс-сотрудница тратила на личные нужды Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудница «Почты России» в Челябинске похитила около 280 тысяч рублей, которые получила от клиентов за почтовые отправления. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, чтобы скрыть преступление, женщина вносила в систему недостоверные сведения.

«В период с января по сентябрь 2021 года женщина совершила хищение денежных средств в сумме около 280 тысяч рублей, полученных от граждан в качестве оплаты за услуги по отправке почтовых отправлений. С целью сокрытия своих преступных действий обвиняемая вносила в единую автоматизированную систему недостоверные сведения, а полученные денежные средства незаконно присваивала и тратила на личные нужды», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там добавили, что в настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение. Действия экс-сотрудницы почты проходят по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

URA.RU направило запрос в пресс-службе «Почты России». Там пообещали уточнить информацию и дать комментарий. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее другая сотрудница регионального отделения «Почты России» украла у четырех пенсионеров праздничные выплаты ко Дню пожилого человека. Женщина расписалась за пенсионеров и присвоила себе их выплаты. Из-за сомнительного заработка, который составил 2 тысячи 800 рублей, женщина попала под статью УК РФ.

Обновлено в 14:14 по Уральскому времени:

«Факт хищения выявила служба безопасности „Почты России“. Мы передали в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сотрудница частично компенсировала причиненный ущерб», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».