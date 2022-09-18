Сотрудник «Почты России» украла праздничные выплаты у челябинских пенсионеров

Женщина украла выплаты у четырех пенсионеров Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудница «Почты России» в Чебаркуле (Челябинская область) украла у четырех пенсионеров праздничные выплаты ко Дню пожилого человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, женщина подделала подписи пенсионеров, и забрала деньги из кассы.

«Женщина, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, самостоятельно расписалась в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека за четырех местных жителей, подделав их подписи. После чего она похитила деньги из кассы, поскольку имела к ней доступ в соответствии со своим должностным статусом», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что факт хищения быстро выяснили и задержали сотрудницу почтамта. На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального отделения «Почты России». На момент публикации ответа не последовало.

Всего 850 тысяч челябинских пенсионеров получили праздничные выплаты. Размер выплаты составил 700 рублей.