18 сентября 2022

Сотрудник «Почты России» украла праздничные выплаты у челябинских пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги, банковская карта, взятка. Сургут, деньги, руки в наручниках, финансовое преступление, взятка, наручники, доллары, финансовое рабство
Женщина украла выплаты у четырех пенсионеров Фото:

Сотрудница «Почты России» в Чебаркуле (Челябинская область) украла у четырех пенсионеров праздничные выплаты ко Дню пожилого человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, женщина подделала подписи пенсионеров, и забрала деньги из кассы.

«Женщина, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, самостоятельно расписалась в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека за четырех местных жителей, подделав их подписи. После чего она похитила деньги из кассы, поскольку имела к ней доступ в соответствии со своим должностным статусом», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве отметили, что факт хищения быстро выяснили и задержали сотрудницу почтамта. На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального отделения «Почты России». На момент публикации ответа не последовало.

Всего 850 тысяч челябинских пенсионеров получили праздничные выплаты. Размер выплаты составил 700 рублей.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Сотрудница «Почты России» в Чебаркуле (Челябинская область) украла у четырех пенсионеров праздничные выплаты ко Дню пожилого человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, женщина подделала подписи пенсионеров, и забрала деньги из кассы. «Женщина, исполняя обязанности начальника одного из отделений почтовой связи, самостоятельно расписалась в документах на получение выплат ко Дню пожилого человека за четырех местных жителей, подделав их подписи. После чего она похитила деньги из кассы, поскольку имела к ней доступ в соответствии со своим должностным статусом», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве отметили, что факт хищения быстро выяснили и задержали сотрудницу почтамта. На период следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального отделения «Почты России». На момент публикации ответа не последовало. Всего 850 тысяч челябинских пенсионеров получили праздничные выплаты. Размер выплаты составил 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...