В ХМАО суд заставит явиться на заседание врача, которого обвиняют в смерти подростка

17 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Врач-анестезиолог детской окружной больницы, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента, не явился на судебное заседание Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В городском суде Нижневартовска (ХМАО) начались слушания по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть пациента БУ «Нижневартовская детская окружная клиническая больница» Артура Арутюняна. Подсудимый — врач анестезиолог-реаниматолог Рустам Назаров, не явился на судебное заседание, и адвокат потерпевшей стороны Олеся Черкасова сообщила журналисту URA.RU, что прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе. «Рассмотрение уголовного дела было отложено по причине неявки подсудимого на судебное заседание. Прокуратура заявила ходатайство о принудительном приводе [подсудимого на следующее судебное заседание]. С нашей стороны это ходатайство было поддержано, так как со стороны подсудимого не было представлено никаких документов, подтверждающих неявки», — прокомментировала Черкасова. Следующее заседание по делу состоится 6 декабря — информация об этом появилась на сайте суда. Назарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Пациент детской окружной больницы Артур Арутюнян после операции на коленном суставе, проведенной 23 сентября 2020 года, впал в кому, а в июне 2021 года умер. По версии следствия, анестезиолог-реаниматолог допустил нарушения послеоперационного протокола наблюдения и не выявил ухудшение состояния пациента, из-за чего в итоге и наступила смерть. Ранее URA.RU писало, что в рамках расследования смерти Арутюняна в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении руководства детской окружной больницы Нижневартовска и сотрудников департамента здравоохранения ХМАО. Их подозревают в халатности и ненадлежащем контроле за деятельностью учреждения, которые привели к гибели пациента.

В городском суде Нижневартовска (ХМАО) начались слушания по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть пациента БУ «Нижневартовская детская окружная клиническая больница» Артура Арутюняна. Подсудимый — врач анестезиолог-реаниматолог Рустам Назаров, не явился на судебное заседание, и адвокат потерпевшей стороны Олеся Черкасова сообщила журналисту URA.RU, что прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе. «Рассмотрение уголовного дела было отложено по причине неявки подсудимого на судебное заседание. Прокуратура заявила ходатайство о принудительном приводе [подсудимого на следующее судебное заседание]. С нашей стороны это ходатайство было поддержано, так как со стороны подсудимого не было представлено никаких документов, подтверждающих неявки», — прокомментировала Черкасова. Следующее заседание по делу состоится 6 декабря — информация об этом появилась на сайте суда. Назарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Пациент детской окружной больницы Артур Арутюнян после операции на коленном суставе, проведенной 23 сентября 2020 года, впал в кому, а в июне 2021 года умер. По версии следствия, анестезиолог-реаниматолог допустил нарушения послеоперационного протокола наблюдения и не выявил ухудшение состояния пациента, из-за чего в итоге и наступила смерть. Ранее URA.RU писало, что в рамках расследования смерти Арутюняна в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении руководства детской окружной больницы Нижневартовска и сотрудников департамента здравоохранения ХМАО. Их подозревают в халатности и ненадлежащем контроле за деятельностью учреждения, которые привели к гибели пациента.