Власти ЯНАО увеличат количество субсидируемых рейсов

Москва, Тюмень и Сочи станут самыми посещаемыми городами у ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО увеличат в 2023 году количество субсидируемых рейсов. Как сообщается на сайте окружного правительства, по сравнению с 2022 годом, их станет на 155 больше.

«В 2023 году количество субсидируемых рейсов вырастет на 155 по сравнению с 2022 годом. Больше полетов из городов Ямала состоится в Москву, Тюмень и Сочи. Остальные направления в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Горно-Алтайск и другие города остаются в расписании без изменений и будут выполняться с регулярностью текущего года. По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, планируется введение нового маршрута по направлению Салехард — Казань и обратно. В ближайшее время авиакомпания откроет продажи», — говорится в сообщении.

Авиакомпания уже открыла продажу билетов на 2023 год. Рейсы в Сочи сохранятся в зимнем расписании и будут выполняться еженедельно. Также каждую неделю самолеты из Салехарда и Нового Уренгоя будут летать в Минеральные Воды. Ранее эти направления были только летними.