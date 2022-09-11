В ЯНАО по просьбе жителей сохранили прямые рейсы в курортные города

Прямые рейсы в курортные города сохранили до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО сохранили прямые пейсы в курортные города до конца года. Об этом глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал в своем telegram-канале.

«В недавней поездке по округу ямальцы часто говорили, что хотели бы летать прямыми рейсами из округа в курортные города России не только летом. Направления пользуются высоким спросом, значит, стараемся не зря. Поэтому, как и обещал, сохраним все самые популярные рейсы до конца года», — написал губернатор ЯНАО.

Направления по которым сохранили прямые рейсы: Ноябрьск — Минеральные Воды (по четвергам).Ноябрьск — Сочи (по средам).Новый Уренгой — Минеральные Воды (понедельник).Новый Уренгой — Горно-Алтайск (по воскресениям).Новый Уренгой — Сочи (по воскресеньям).Салехард — Минеральные Воды (вторник)Салехард — Горно-Алтайск (по субботам).Салехард — Сочи (по пятницам).Надым — Сочи (по субботам).

Ранее URA.RU сообщало, с 20 сентября авиакомпания «Ямал» начнет летать в Стамбул. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из DME в 9:00, время в пути 5 часов 10 минут.