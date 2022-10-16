16 октября 2022
15 октября 2022

Больница в ЯНАО ограничит прием врачей из-за работы призывной комиссии

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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, прием у врача, призывная комиссия, медосмотр, силомер
С сегодняшнего дня в Губкинском работает призывная комиссия Фото:

Губкинская больница (ЯНАО) ограничит прием врачей узкого профиля из-за работы призывной комиссии. Об этом в своих соцсетях сообщил главврач Михаил Налимов.

«Уважаемые горожане, сегодня начала работать призывная комиссия. В связи с проведением медицинского освидетельствования граждан перед призывом на военную службу, временно будет ограничен прием узких врачей-специалистов. Я прошу вас отнестись с пониманием к временным изменениям при прохождении медицинских осмотров в нашем учреждении. Мы постараемся максимально минимизировать неудобства, возникающие в этот период», — говорится в сообщении.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Власти планировали призвать на службу около 300 тысяч граждан.

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Губкинская больница (ЯНАО) ограничит прием врачей узкого профиля из-за работы призывной комиссии. Об этом в своих соцсетях сообщил главврач Михаил Налимов. «Уважаемые горожане, сегодня начала работать призывная комиссия. В связи с проведением медицинского освидетельствования граждан перед призывом на военную службу, временно будет ограничен прием узких врачей-специалистов. Я прошу вас отнестись с пониманием к временным изменениям при прохождении медицинских осмотров в нашем учреждении. Мы постараемся максимально минимизировать неудобства, возникающие в этот период», — говорится в сообщении. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Власти планировали призвать на службу около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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