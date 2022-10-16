Больница в ЯНАО ограничит прием врачей из-за работы призывной комиссии

С сегодняшнего дня в Губкинском работает призывная комиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губкинская больница (ЯНАО) ограничит прием врачей узкого профиля из-за работы призывной комиссии. Об этом в своих соцсетях сообщил главврач Михаил Налимов.

«Уважаемые горожане, сегодня начала работать призывная комиссия. В связи с проведением медицинского освидетельствования граждан перед призывом на военную службу, временно будет ограничен прием узких врачей-специалистов. Я прошу вас отнестись с пониманием к временным изменениям при прохождении медицинских осмотров в нашем учреждении. Мы постараемся максимально минимизировать неудобства, возникающие в этот период», — говорится в сообщении.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Власти планировали призвать на службу около 300 тысяч граждан.