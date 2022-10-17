Программа «Семейная ипотека» в России продлена до 1 июля 2024 года

17 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

По словам Мишустина, льготной ипотекой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей Фото: Анна Майорова © URA.RU Действие программы «Семейная ипотека» в России продлено до 1 июля 2024 года. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «Правительство продлевает действие семейной ипотеки. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года — при рождении ребенка до конца следующего года», — говорится в документе оперативного совещания Мишустина с вице-премьерами, опубликованном на сайте правительства России. Председатель правительства РФ также добавил, что в следующем году условиями такой ипотеки смогут воспользоваться более 150 тысяч семей. Прогнозируется, что общий объем выдачи займов составит около 1 трлн рублей. Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, приобретение земельного участка или строительство частного дома. В telegram-канале Минстроя России отметили, что льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. А льготная ставка по ипотеке будет до 6%. По словам Мишустина, решение о продлении действия семейной ипотеки было принято, чтобы «больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», передает RT.

Действие программы «Семейная ипотека» в России продлено до 1 июля 2024 года. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «Правительство продлевает действие семейной ипотеки. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года — при рождении ребенка до конца следующего года», — говорится в документе оперативного совещания Мишустина с вице-премьерами, опубликованном на сайте правительства России. Председатель правительства РФ также добавил, что в следующем году условиями такой ипотеки смогут воспользоваться более 150 тысяч семей. Прогнозируется, что общий объем выдачи займов составит около 1 трлн рублей. Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, приобретение земельного участка или строительство частного дома. В telegram-канале Минстроя России отметили, что льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. А льготная ставка по ипотеке будет до 6%. По словам Мишустина, решение о продлении действия семейной ипотеки было принято, чтобы «больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», передает RT.