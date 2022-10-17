Помещения крупного ТРК Миасса выставили на продажу

18 октября 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Торги будут идти на понижение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Как URA.RU пояснил директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, на аукционе распродается имущество должника. «На торги выставили активы должника, Каслинского завода металлоконструкций. Торговый центр „Семья парк“ продается в рамках аукциона на понижение цены», — рассказал URA.RU Окулов. В комплексе четыре этажа. Площадь выставленного на торги лота равна 1800 кв. метрам. Это пятый аукцион. Первые четыре, объявленные в июне и августе, состоялись частично. Первоначально стоимость реализуемых лотов составляла 48 миллионов рублей, теперь 42,6 млн рублей с понижением до 30,7 миллиона в течение месяца. За прошедшее время площадь лотов корректировалась. В Челябинске с 13 июля продолжается продажа торгово-развлекательного комплекса «Фокус». Участники рынка отметили, что в настоящее время офлайн-торговля стагнирует. Покупателям актива понадобится учитывать сложившиеся реалии, выбрав среди актуальных форматов работы заведения. Торговый центр продают частями Фото: сайт «Торги.ру»

В Миассе Челябинской области на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Как URA.RU пояснил директор аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, на аукционе распродается имущество должника. «На торги выставили активы должника, Каслинского завода металлоконструкций. Торговый центр „Семья парк“ продается в рамках аукциона на понижение цены», — рассказал URA.RU Окулов. В комплексе четыре этажа. Площадь выставленного на торги лота равна 1800 кв. метрам. Это пятый аукцион. Первые четыре, объявленные в июне и августе, состоялись частично. Первоначально стоимость реализуемых лотов составляла 48 миллионов рублей, теперь 42,6 млн рублей с понижением до 30,7 миллиона в течение месяца. За прошедшее время площадь лотов корректировалась. В Челябинске с 13 июля продолжается продажа торгово-развлекательного комплекса «Фокус». Участники рынка отметили, что в настоящее время офлайн-торговля стагнирует. Покупателям актива понадобится учитывать сложившиеся реалии, выбрав среди актуальных форматов работы заведения.