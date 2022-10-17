В Челябинскую область завезли партию зараженных гранатов

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Лимонарий. Агаповский район, Челябинская область, гранаты, фрукты, гранат
В партии гранатов обнаружен вредитель червец Комстока Фото:

В Челябинской области выявили партию зараженных гранатов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в 700 килограммах фруктов был обнаружен жизнеспособный червец Комстока. Владельца товара обязали уничтожить продукцию.

«При проведении фитосанитарной экспертизы в отношении плодов граната (0,7 тонны) выявлен жизнеспособный червец Комстока. Данный карантинный вредитель на территории области отсутствует. В отношении зараженных плодов собственнику груза выдано предписание об уничтожении плодов граната», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что решение об уничтожении товара инспектор принял исходя из законодательства о карантине растений. Вредитель опасен для плодов. Он вызывает одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств, потеря товарного вида. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений.

Ранее в Челябинске перехватили партию потенциально опасных мандаринов. 300 килограммов фруктов были заражены средиземноморской плодовой мухой. Специалистами было принято решение уничтожить товар.

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В Челябинской области выявили партию зараженных гранатов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в 700 килограммах фруктов был обнаружен жизнеспособный червец Комстока. Владельца товара обязали уничтожить продукцию. «При проведении фитосанитарной экспертизы в отношении плодов граната (0,7 тонны) выявлен жизнеспособный червец Комстока. Данный карантинный вредитель на территории области отсутствует. В отношении зараженных плодов собственнику груза выдано предписание об уничтожении плодов граната», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что решение об уничтожении товара инспектор принял исходя из законодательства о карантине растений. Вредитель опасен для плодов. Он вызывает одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств, потеря товарного вида. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений. Ранее в Челябинске перехватили партию потенциально опасных мандаринов. 300 килограммов фруктов были заражены средиземноморской плодовой мухой. Специалистами было принято решение уничтожить товар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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