В Челябинскую область завезли партию зараженных гранатов

В партии гранатов обнаружен вредитель червец Комстока Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области выявили партию зараженных гранатов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в 700 килограммах фруктов был обнаружен жизнеспособный червец Комстока. Владельца товара обязали уничтожить продукцию.

«При проведении фитосанитарной экспертизы в отношении плодов граната (0,7 тонны) выявлен жизнеспособный червец Комстока. Данный карантинный вредитель на территории области отсутствует. В отношении зараженных плодов собственнику груза выдано предписание об уничтожении плодов граната», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что решение об уничтожении товара инспектор принял исходя из законодательства о карантине растений. Вредитель опасен для плодов. Он вызывает одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств, потеря товарного вида. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений.

Ранее в Челябинске перехватили партию потенциально опасных мандаринов. 300 килограммов фруктов были заражены средиземноморской плодовой мухой. Специалистами было принято решение уничтожить товар.