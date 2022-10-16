Экс-директора пермского «Протон-ПМ» выпустили из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения Дмитрию Щенятскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд в Москве решил смягчить меру пресечения бывшему директору предприятия «Протон — Пермские Моторы» Дмитрию Щенятскому. Из СИЗО он переведен под домашний арест.

«Следствие федерального главка СКР вышло в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей бывшего директора оборонного предприятия Дмитрия Щенятского. Однако, мера пресечения топ-менеджеру была смягчена — на срок до 14 декабря ему был назначен домашний арест», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Как ранее рассказывало URA.RU, Щенятского отправили в СИЗО в мае в рамках уголовного дела. По версии следствия, мошенничество он совершил вместе с заместителем директора предприятия и двумя топ-менеджерами воронежской консалтинговой фирмы. Щенятский являлся исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» с 2015 по 2021 годы.