Кадыров похвалил свердловских священников, защищающих Россию в спецоперации

17 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

В отряд «Ахмат» Кадырова вступают люди разных религиозных убеждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что в его отряде «Ахмат» служат не только чеченцы, но и жители других регионов. Так среди бойцов оказались воины-церковнослужители из Первоуральска. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Каждый боец в его составе [„Ахмата“] находится на добровольной основе. Тут не только чеченцы. Здесь также есть и те люди, которые по зову сердца оставили свои семьи и приехали со всей России, чтобы присоединиться к одной большой семье патриотов Отечества под названием спецназ „Ахмат“», — заявил Кадыров. Также он подчеркнул, что в составе подразделения есть воины-церковнослужители из Первоуральска — Андрей Тропин и Андрей Судницын. «Православные воины, когда видят, что боец-мусульманин молится на позиции, без всякого напоминания или приказа командира обеспечивают ему прикрытие во время молитвы. Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью», — сообщил глава Чечни и добавил, что «все бойцы спецназа „Ахмат“ прекрасно знают, что Всевышний един». Свердловские священнослужители сначала сами пришли в военкомат, но их не взяли, потому как мужчины не служили в армии. Тогда они решили отправиться в Гудермес, чтобы пройти спецподготовку в отряде «Ахмат». Из-за того, что священникам не положено брать оружие в руки, Тропина и Судницына на время служения в подразделении лишили церковных санов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Активное участие в боевых действиях принимают бойцы отряда «Ахмат», который формируется в Чечне. Однако вступить в подразделение может любой желающий в качестве добровольца.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что в его отряде «Ахмат» служат не только чеченцы, но и жители других регионов. Так среди бойцов оказались воины-церковнослужители из Первоуральска. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Каждый боец в его составе [„Ахмата“] находится на добровольной основе. Тут не только чеченцы. Здесь также есть и те люди, которые по зову сердца оставили свои семьи и приехали со всей России, чтобы присоединиться к одной большой семье патриотов Отечества под названием спецназ „Ахмат“», — заявил Кадыров. Также он подчеркнул, что в составе подразделения есть воины-церковнослужители из Первоуральска — Андрей Тропин и Андрей Судницын. «Православные воины, когда видят, что боец-мусульманин молится на позиции, без всякого напоминания или приказа командира обеспечивают ему прикрытие во время молитвы. Мусульмане в подразделении отвечают им взаимностью», — сообщил глава Чечни и добавил, что «все бойцы спецназа „Ахмат“ прекрасно знают, что Всевышний един». Свердловские священнослужители сначала сами пришли в военкомат, но их не взяли, потому как мужчины не служили в армии. Тогда они решили отправиться в Гудермес, чтобы пройти спецподготовку в отряде «Ахмат». Из-за того, что священникам не положено брать оружие в руки, Тропина и Судницына на время служения в подразделении лишили церковных санов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Активное участие в боевых действиях принимают бойцы отряда «Ахмат», который формируется в Чечне. Однако вступить в подразделение может любой желающий в качестве добровольца.