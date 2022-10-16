В ХМАО власти помогают жене мобилизованного решить вопрос с оплатой детсада

Жительница Урая не может получить льготы из-за проблем с документами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти Урая помогают жена мобилизованного решить проблему с документами, из-за которых женщина не может получить льготу на оплату детского сада. О ситуации URA.RU рассказала супруга мобилизованного Юлия Мальчикова.

«Мужа мобилизовали. Но сейчас нечем платить за садик и коммуналку, на нас остались кредиты. Для семей мобилизованных предусмотрена льгота на оплату детского сада, но я не могу их получить из-за того, что ребенок родился до брака и в свидетельстве о рождении отец не указан. Сейчас я не могу его туда внести и из-за этого получить льготу тоже», — сказала Мальчикова.

В администрации Урая заверили, что в курсе ситуации и пообещали помочь женщине. «Семье мобилизованного будет оказана вся помощь, которая возможна в рамках действующего законодательства», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели новые льготы для семей мобилизованных. Так правительство региона приняло решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организациях бесплатного летнего отдыха для детей и так далее.