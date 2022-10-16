16 октября 2022
15 октября 2022

В ХМАО власти помогают жене мобилизованного решить вопрос с оплатой детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, чиновник, женские руки, руки
Жительница Урая не может получить льготы из-за проблем с документами Фото:
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Мобилизация в России

Власти Урая помогают жена мобилизованного решить проблему с документами, из-за которых женщина не может получить льготу на оплату детского сада. О ситуации URA.RU рассказала супруга мобилизованного Юлия Мальчикова.

«Мужа мобилизовали. Но сейчас нечем платить за садик и коммуналку, на нас остались кредиты. Для семей мобилизованных предусмотрена льгота на оплату детского сада, но я не могу их получить из-за того, что ребенок родился до брака и в свидетельстве о рождении отец не указан. Сейчас я не могу его туда внести и из-за этого получить льготу тоже», — сказала Мальчикова.

В администрации Урая заверили, что в курсе ситуации и пообещали помочь женщине. «Семье мобилизованного будет оказана вся помощь, которая возможна в рамках действующего законодательства», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели новые льготы для семей мобилизованных. Так правительство региона приняло решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организациях бесплатного летнего отдыха для детей и так далее.

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Власти Урая помогают жена мобилизованного решить проблему с документами, из-за которых женщина не может получить льготу на оплату детского сада. О ситуации URA.RU рассказала супруга мобилизованного Юлия Мальчикова. «Мужа мобилизовали. Но сейчас нечем платить за садик и коммуналку, на нас остались кредиты. Для семей мобилизованных предусмотрена льгота на оплату детского сада, но я не могу их получить из-за того, что ребенок родился до брака и в свидетельстве о рождении отец не указан. Сейчас я не могу его туда внести и из-за этого получить льготу тоже», — сказала Мальчикова. В администрации Урая заверили, что в курсе ситуации и пообещали помочь женщине. «Семье мобилизованного будет оказана вся помощь, которая возможна в рамках действующего законодательства», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели новые льготы для семей мобилизованных. Так правительство региона приняло решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организациях бесплатного летнего отдыха для детей и так далее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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