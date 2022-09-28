В ХМАО семьи мобилизованных получили новые льготы

Сотрудники социальных служб будут помогать семьям мобилизованных и в решении бытовых проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Правительство ХМАО приняло решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организациях бесплатного летнего отдыха для детей и так далее. Информация об этом появилась на сайте окружного правительства.

«Жители округа будут получать эти услуги в период мобилизации членов их семей на территории нашего региона. Рассчитываем, что содействие им понадобится в обучении, получении медицинских услуг, в улучшении жилищных условий. Специалисты будут оказывать юридическую помощь, помогут собрать необходимые документы и организовать содействие органов власти», — сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

Также Пономарева заявила, что сотрудники соцразвития будут помогать и в решении бытовых проблем. Уже сейчас для семей мобилизованных разрабатываются карты потребностей. «На каждую семью составим карту индивидуальных потребностей. Мы будем максимально помогать в решении всех насущных проблем, чтобы эти семьи чувствовали, что есть кому о них позаботиться, и необходимая помощь будет оказана быстро и профессионально», — добавила Пономарева.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила о мерах поддержки для мобилизованных югорчан. Наталья Комарова сообщила, что помимо федеральных мер поддержки правительством округа предусмотрен и собственный ряд решений для поддержки граждан.