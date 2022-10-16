16 октября 2022
15 октября 2022

Дело тюменца Бережного будет рассматриваться в суде Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой будет рассматриваться в суде Москвы. Фото:

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки. Теперь дело будет рассматриваться в суде Москвы.

«Территориальную подсудность изменили, но мы будем обжаловать это решение. У председателей Тюменского областного суда и самого потерпевшего указаны доводы, которые были притянуты за уши и у них нет подтверждения. Один из таких доводов — что сторона защиты оказывала давление на общественность с помощью СМИ. Хотя этому не было представлено доказательств, но информационная война была развернута в отношении Виталия Бережного. Пример этого — Lenta.ru, источниками которого являлись правоохранительные органы (речь идет о статье издания, в которой раскрываются материалы дела, прим.ред). Для чего были предприняты попытки создавать предубеждения, что этот человек виноват», — пояснила изданию 72.RU адвокат Бережного Анастасия Волк.

Также журналистам стало известно о том, что дело Бережного будет рассматриваться в Московском городском суде. Агентство направило письменный запрос в Верховный суд России. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало том, что дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, из Тюмени было передано в Верховный суд России. Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова заявила о том, что не будет принимать участие в данном процессе и взяла самоотвод.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки. Теперь дело будет рассматриваться в суде Москвы. «Территориальную подсудность изменили, но мы будем обжаловать это решение. У председателей Тюменского областного суда и самого потерпевшего указаны доводы, которые были притянуты за уши и у них нет подтверждения. Один из таких доводов — что сторона защиты оказывала давление на общественность с помощью СМИ. Хотя этому не было представлено доказательств, но информационная война была развернута в отношении Виталия Бережного. Пример этого — Lenta.ru, источниками которого являлись правоохранительные органы (речь идет о статье издания, в которой раскрываются материалы дела, прим.ред). Для чего были предприняты попытки создавать предубеждения, что этот человек виноват», — пояснила изданию 72.RU адвокат Бережного Анастасия Волк. Также журналистам стало известно о том, что дело Бережного будет рассматриваться в Московском городском суде. Агентство направило письменный запрос в Верховный суд России. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало том, что дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, из Тюмени было передано в Верховный суд России. Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова заявила о том, что не будет принимать участие в данном процессе и взяла самоотвод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...