Дело тюменца Бережного будет рассматриваться в суде Москвы

Дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой будет рассматриваться в суде Москвы. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудимость дела Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки. Теперь дело будет рассматриваться в суде Москвы.

«Территориальную подсудность изменили, но мы будем обжаловать это решение. У председателей Тюменского областного суда и самого потерпевшего указаны доводы, которые были притянуты за уши и у них нет подтверждения. Один из таких доводов — что сторона защиты оказывала давление на общественность с помощью СМИ. Хотя этому не было представлено доказательств, но информационная война была развернута в отношении Виталия Бережного. Пример этого — Lenta.ru, источниками которого являлись правоохранительные органы (речь идет о статье издания, в которой раскрываются материалы дела, прим.ред). Для чего были предприняты попытки создавать предубеждения, что этот человек виноват», — пояснила изданию 72.RU адвокат Бережного Анастасия Волк.

Также журналистам стало известно о том, что дело Бережного будет рассматриваться в Московском городском суде. Агентство направило письменный запрос в Верховный суд России. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало том, что дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, из Тюмени было передано в Верховный суд России. Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова заявила о том, что не будет принимать участие в данном процессе и взяла самоотвод.