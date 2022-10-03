Дело тюменца Бережного, обвиняемого в убийстве ребенка, передали в Верховный суд

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Уголовное дело обвиняемого в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Виталия Бережного направлено в Верховный суд РФ. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что судья Тюменского областного суда Наталья Жукова отказалась участвовать в указанном процессе и взяла самоотвод.

«Тюменский областной суд направил уголовное дело в отношении Виталия Бережного в Верховный Суд РФ. Для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее уголовное дело Бережного было вынесено на рассмотрение коллегией присяжных. Однако их вердикт был аннулирован из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

8-летняя девочка пропала в тюменском микрорайоне Лесобаза 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались силовики и многочисленные волонтеры. Спустя полтора месяца тело ребенка было обнаружено на берегу озера Оброчное. А через несколько дней был задержан подозреваемый в совершении убийства, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, однако затем отказался от своих показаний, заявив, что оговорил себя под давлением следствия.