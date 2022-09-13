В Тюмени судья отказалась вести дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки

Судья отказалась вести дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской девочки

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова взяла самоотвод по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, пропавшей в июне 2021 года. Об этом сообщил telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что вердикт суда присяжных по указанному уголовному делу был признан недействительным из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

«В судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменение территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой (ч.2 ст. 61 УПК РФ). Для рассмотрения ходатайства судьи о самоотводе и ходатайства потерпевшей об изменении территориальной подсудности, уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда (ст. 35 УПК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что суд продлил Бережному срок содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до 20 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в июне 2021 года в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Тело ребенка было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но позже отказался от своих показаний пояснив, что дал их под давлением следствия.