Путин определил зарплату для чиновников в новых регионах России

Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина.
«Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день.
Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.
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Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина. «Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день. Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.