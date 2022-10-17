Путин определил зарплату для чиновников в новых регионах России

Путин: чиновники в новых регионах РФ будут получать зарплату в двойном размере

17 октября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Суточные командированных чиновников составят 8480 рублей в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина. «Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день. Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.

Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина. «Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день. Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.