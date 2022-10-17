Путин определил зарплату для чиновников в новых регионах России

Путин: чиновники в новых регионах РФ будут получать зарплату в двойном размере
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Суточные командированных чиновников составят 8480 рублей в день Фото:

Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина.

«Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день.

Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.

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Чиновники, командированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина. «Денежное вознаграждение [лицам, замещающим государственные должности РФ в период их нахождения в служебных командировках] выплачивается в двойном размере», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что суточные чиновников, находящихся в служебной командировке, составят 8480 рублей в день. Граждане России, призванные в ходе частичной мобилизации, и отправленные в Донбасс, будут получать столько же, сколько и контрактники, передают «Дни.ру». Так, призванным россиянам будут платить от 205 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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