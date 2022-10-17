Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве

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Задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме, заявил Собянин Фото:
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Мобилизация в России

В Москве частичная мобилизация завершилась. Об этом сообщил глава столицы страны Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара <…> задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. <…> Это стало возможным <…> благодаря <…> чувству долга и патриотизму москвичей», — написал он в своем telegram-канале.

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В Москве частичная мобилизация завершилась. Об этом сообщил глава столицы страны Сергей Собянин. «По информации военного комиссара <…> задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. <…> Это стало возможным <…> благодаря <…> чувству долга и патриотизму москвичей», — написал он в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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