Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве

Задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме, заявил Собянин
новость из сюжетаМобилизация в России
В Москве частичная мобилизация завершилась. Об этом сообщил глава столицы страны Сергей Собянин.
«По информации военного комиссара <…> задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. <…> Это стало возможным <…> благодаря <…> чувству долга и патриотизму москвичей», — написал он в своем telegram-канале.
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