Число пострадавших при крушении самолета в Ейске превысило 20 человек

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 4. Магнитогорск, разрушенный дом, последствия взрыва
В результате столкновения военного самолета с жилым домом в Ейске пострадал 21 человек (архивное фото) Фото:

Число пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 21 человека. Об этом сообщают в МЧС России.

При столкновении военного самолета с жилым домом в Ейске пострадали 21 человек, сообщают в МЧС России, передает «Коммерсант». На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Ейске произошло крушение военного самолета. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия.

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Число пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 21 человека. Об этом сообщают в МЧС России. При столкновении военного самолета с жилым домом в Ейске пострадали 21 человек, сообщают в МЧС России, передает «Коммерсант». На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что в Ейске произошло крушение военного самолета. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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