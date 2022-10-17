Число пострадавших при крушении самолета в Ейске превысило 20 человек

В результате столкновения военного самолета с жилым домом в Ейске пострадал 21 человек (архивное фото)
Число пострадавших при крушении самолета в Ейске выросло до 21 человека. Об этом сообщают в МЧС России.
При столкновении военного самолета с жилым домом в Ейске пострадали 21 человек, сообщают в МЧС России, передает «Коммерсант». На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что в Ейске произошло крушение военного самолета. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате происшествия.
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