17 октября 2022

В Ейске потушили пожар в результате падения самолета Су-34 на жилой дом

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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, многоквартирный дом
МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали Фото:

Пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализовали, угрозы близлежащим строениям нет. Об этом сообщили в МЧС России.

«В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменен», — сообщили в МЧС России, передает РИА «Новости». Также сообщается, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место происшествия.

Ранее в Ейске самолет Су-34 упал на жилой дом. В Минобороны эту информацию уже подтвердили. URA.RU приводит сводку главных новостей о ЧП.

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Пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализовали, угрозы близлежащим строениям нет. Об этом сообщили в МЧС России. «В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменен», — сообщили в МЧС России, передает РИА «Новости». Также сообщается, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место происшествия. Ранее в Ейске самолет Су-34 упал на жилой дом. В Минобороны эту информацию уже подтвердили. URA.RU приводит сводку главных новостей о ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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