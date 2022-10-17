В Ейске потушили пожар в результате падения самолета Су-34 на жилой дом

МЧС: пожар на месте крушения Су-34 локализовали
Пожар на месте крушения Су-34 в Ейске локализовали, угрозы близлежащим строениям нет. Об этом сообщили в МЧС России.
«В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменен», — сообщили в МЧС России, передает РИА «Новости». Также сообщается, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место происшествия.
Ранее в Ейске самолет Су-34 упал на жилой дом. В Минобороны эту информацию уже подтвердили. URA.RU приводит сводку главных новостей о ЧП.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews