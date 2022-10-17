Военный самолет рухнул на крышу девятиэтажки в Ейске: что известно к этому часу

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек
При падении военного самолета на жилой дом в Ейске погиб как минимум один человек. Еще трое, в том числе ребенок, доставлены в больницы в тяжелом состоянии, сообщает telegram-канал Mash. Что еще известно о крушении Су-34 в Краснодарском крае, в подборке URA.RU.
- Самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Предварительная причина ЧП — возгорание двигателя. Экипаж успел катапультироваться.
- Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения, сообщили в Кремле. Губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения поручено вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи.
- В результате ЧП повреждено семнадцать квартир жилого дома, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который прибыл на место происшествия.
- Площадь пожара в жилом доме в Ейске после падения самолета составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ. Горят пять этажей девятиэтажки.
- По факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело.
- Как сообщают «Известия», пострадали в результате крушения Су-34 10 человек.
- На место ЧП выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.
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