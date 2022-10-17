Федеральные власти устранят экологическое бедствие на севере Перми

Минэнерго и Минприроды РФ по суду решат проблемы Кизеловского угольного бассейна

От накопленного вреда на территории КУБа Минприроды РФ по суду должно очистить реки, в том числе Усьву Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловский суд Перми обязал федеральные ведомства Минэнерго и Минприроды устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) в Пермском крае. Добыча в зоне КУБа была остановлена в 2002 году, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Истцы сообщили, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия. Сейчас на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению жителей Кизела, продолжение загрязнения в итоге может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет в Каму», — передает издание.

На стороне истцов, жителей Кизела Феликса Манаширова, Анастасии Смирновой и Анастасии Бирюковой в суде выступили Пермская межрайонная природоохранная прокуратура, администрации Чусовского, Губахинского и Гремячинского муниципальных округов. В суде они просили обязать Минэнерго разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а Минприроды — устранить накопленный вред на всей территории КУБа до 2025 года. Кроме того, по мнению заявителей, Минприроды должно до 2029 года очистить 9 рек, в том числе Вильву, Косьву и Усьву. Суд полностью согласился с требованиями.

Ранее URA.RU сообщало, что для борьбы с экологическим бедствием в зоне КУБа в Пермь приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Его визит анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время дальневосточного экономического форума.